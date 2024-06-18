Після захоплення Авдіївки у лютому 2024 року, Росія невпинно просувалася вперед. Є ризик того, що ворог міг захопити на цьому напрямку важливе місто.

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Чого домагається ворог

Розвідники вважають, що окупанти, ймовірно, таки захопили Новоолександрівку, яка розташована приблизно за 20 кілометрів на північ від Авдіївки.

Цей населений пункт відкриває для росіян шлях до перерізання одного з основних шляхів постачання українських військ на східній ділянці фронту.

Так, взявши Новоолександрівку, противник наблизився до дороги Т-05-04.

Далі, вочевидь, окупанти спробують піти в наступ на Воздвиженку. Успіх у взятті цього села допоможе Росії втілити свій намір – перерізати дорогу та порушити українську логістику.

Де розташовані Новолександрівка та Воздвиженка: дивіться на карті

Відповідно до даних DeepState, за останній період часу загарбникам вдалося просунутися біля трьох селищ. На Покровському напрямку ворог окупував Уманське та Архангельське, а також мав здобутки у районі Сокола.

Попри значний тиск ворога, Сили оборони досягли успіхів на Харківщині. Вони змогли вибити росіян з позицій у селищі Глибоке.

Також українські воїни змогли повернути втрачені позиції у Серебрянському лісництві, що на Луганщині.