После захвата Авдеевки в феврале 2024 года, Россия неустанно продвигалась вперед. Есть риск того, что враг мог захватить на этом направлении важный город.

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Чего добивается враг

Разведчики считают, что оккупанты, вероятно, таки взяли Новоалександровку, которая расположена примерно в 20 километрах на север от Авдеевки.

Этот населенный пункт открывает для россиян путь к перерезанию одного из основных путей снабжения украинских войск на восточном участке фронта.

Так, взяв Новоалександровку, противник приблизился к дороге Т-05-04.

Далее, очевидно, оккупанты попытаются пойти в наступление на Воздвиженку. Успех во взятии этого села поможет России воплотить свое намерение – перерезать дорогу и нарушить украинскую логистику.

Где расположены Новоалександровка и Воздвиженка: смотрите на карте

Согласно данным DeepState, за последний период времени захватчикам удалось продвинуться возле трех поселков. На Покровском направлении враг оккупировал Уманское и Архангельское, а также имел достижения в районе Сокола.

Несмотря на значительное давление врага, Силы обороны достигли успехов на Харьковщине. Они смогли выбить россиян с позиций в поселке Глубокое.

Также украинские воины смогли вернуть утраченные позиции в Серебрянском лесничестве, что на Луганщине.