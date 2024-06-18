Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, отметив, что под обстрел попал, в частности, Херсон, Берислав, Кизомыс и Антоновка. В результате атаки врага погибли два человека.
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Какое оружие использует Россия
"По состоянию на сейчас (утро 18 июня – 24 Канал) были обстрелы и ночью, и утром, но пока не было обращений в медицинские учреждения", – сказал Соболевский.
Россияне продолжают использовать ствольную артиллерию, минометы и РСЗО. Кроме того, противник начал больше применять FPV-дроны.
Те дроны, которые сбрасывают взрывчатку по жилой застройке, автомобилях, и когда они видят скопление людей,
– рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета.
Обстрелы Херсонщины: новости
- Захватчики 17 июня ударили по Херсону. В одном из парков обнаружили тело мужчины. Вероятно, он погиб во время минометного обстрела.
- Также россияне ударили дроном по машине в Осокоровке. В результате этого погиб местный житель 1974-го года рождения.
- Кроме того, оккупанты выпустили по Херсонской области несколько КАБов. Силы ПВО в течение понедельника уничтожили в области 2 ударные беспилотники "Ланцет".