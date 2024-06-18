Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, отметив, что под обстрел попал, в частности, Херсон, Берислав, Кизомыс и Антоновка. В результате атаки врага погибли два человека.

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Какое оружие использует Россия

"По состоянию на сейчас (утро 18 июня – 24 Канал) были обстрелы и ночью, и утром, но пока не было обращений в медицинские учреждения", – сказал Соболевский.

Россияне продолжают использовать ствольную артиллерию, минометы и РСЗО. Кроме того, противник начал больше применять FPV-дроны.

Те дроны, которые сбрасывают взрывчатку по жилой застройке, автомобилях, и когда они видят скопление людей,

– рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета.

Обстрелы Херсонщины: новости