Кроме этого, под ударом также оказалась Херсонщина. На ее территорию россияне выпустили несколько КАБов.
Смотрите также В Одесской области пограничники задержали грузовик с десятками уклонистов
Россияне атаковали Украину из оккупированного Крыма
Одесская область была под обстрелом в ночь на 17 июня. Туда прилетела российская противорадиолокационная ракета Х-31П. Николаевщина же была обстреляна уже утром.
Враг атаковал Николаевскую область баллистической ракетой с кассетным боеприпасом (вероятно "Искандер-М"),
– отметили в ПК "Юг".
В воздушном командовании отметили, что обе эти атаки происходили с территории временно оккупированного Крыма.
"Кроме того, на Херсонском направлении зафиксированы авиаудары противника с применением управляемых авиационных бомб", – добавили там.
Также за сутки 17 июня ПВО на Херсонщине уничтожила 2 ударные беспилотники "Ланцет". А вечером этих же суток Херсон россияне обстреляли из минометов. Позже в одном из парков города нашли тело неизвестного мужчины. По данным главы Херсонской ОВА, вероятно, погибший стал жертвой минометного обстрела.
Россияне ночью снова атаковали страну
- Россия в ночь на 18 июня снова терроризировала Украину. На этот раз они запустили ударные БПЛА типа "Шахед". Известно было о 10 запущенных беспилотниках.
- В Воздушных силах ВСУ рассказали, что на этот раз российская армия запускала их из района Приморско-Ахтарска, что в России. Произошло это примерно в 1:40. Шахеды маневрировали между Днепропетровской и Запорожской областями. Примерно через 40 минут Воздушные силы зафиксировали разведывательный дрон в пределах Николаевской области.
- Противовоздушной обороне удалось сбить все "Шахеды". Работа проводилась в пределах Запорожской и Днепропетровской областей. В 3:50 по областям прозвучал отбой воздушной тревоги.