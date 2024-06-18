Окрім цього, під ударом також опинилася Херсонщина. На її територію росіяни випустили декілька КАБів.
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Росіяни атакували Україну з окупованого Криму
Одеська область була під обстрілом проти ночі 17 червня. Туди прилетіла російська протирадіолокаційна ракета Х-31П. Миколаївщина ж була обстріляна уже вранці.
Ворог атакував Миколаївщину балістичною ракетою з касетним боєприпасом (ймовірно "Іскандер-М"),
– зазначили у ПвК "Південь".
У повітряному командуванні зауважили, що обидві ці атаки відбувалися з території тимчасово окупованого Криму.
"Крім того, на Херсонському напрямку зафіксовані авіаудари противника із застосуванням керованих авіаційних бомб", – додали там.
Також за добу 17 червня ППО на Херсонщині знищила 2 ударні безпілотники "Ланцет". А увечері цієї ж доби Херсон росіяни обстріляли з мінометів. Пізніше в одному із парків міста знайшли тіло невідомого чоловіка. За даними очільника Херсонської ОВА, ймовірно, загиблий став жертвою мінометного обстрілу.
Росіяни вночі знову атакували країну
- Росія у ніч проти 18 червня знову тероризувала Україну. Цього разу вони запустили ударні БпЛА типу "Шахед". Відомо було про 10 запущених безпілотників.
- У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що цього разу російська армія запускала їх з району Приморсько-Ахтарська, що в Росії. Сталося це приблизно о 1:40. Шахеди маневрували між Дніпропетровською та Запорізькою областями. За приблизно 40 хвилин Повітряні сили зафіксували розвідувальний дрон у межах Миколаївщини.
- Протиповітряній обороні вдалося збити всі "Шахеди". Робота проводилася у межах Запорізької та Дніпропетровської областей. О 3:50 по областях пролунав відбій повітряної тривоги.