Окрім цього, під ударом також опинилася Херсонщина. На її територію росіяни випустили декілька КАБів.

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Росіяни атакували Україну з окупованого Криму

Одеська область була під обстрілом проти ночі 17 червня. Туди прилетіла російська протирадіолокаційна ракета Х-31П. Миколаївщина ж була обстріляна уже вранці.

Ворог атакував Миколаївщину балістичною ракетою з касетним боєприпасом (ймовірно "Іскандер-М"),

– зазначили у ПвК "Південь".

У повітряному командуванні зауважили, що обидві ці атаки відбувалися з території тимчасово окупованого Криму.

"Крім того, на Херсонському напрямку зафіксовані авіаудари противника із застосуванням керованих авіаційних бомб", – додали там.

Також за добу 17 червня ППО на Херсонщині знищила 2 ударні безпілотники "Ланцет". А увечері цієї ж доби Херсон росіяни обстріляли з мінометів. Пізніше в одному із парків міста знайшли тіло невідомого чоловіка. За даними очільника Херсонської ОВА, ймовірно, загиблий став жертвою мінометного обстрілу.

Росіяни вночі знову атакували країну