Россияне наступают танковыми полками, привлекают значительное количество артиллерии и дополнительные отряды из ЧВК и спецназовцев. Также оккупанты применяют FPV, КАБы и химическое оружие.

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Россияне хотят выйти на границы Луганщины

По словам военных, полоса фронта Третьей штурмовой на Харьковщине, граничащей с Луганщиной является одним из самых интенсивных участков наступления врага.

Против подразделений Третьей штурмовой бригады воюют 3 и 144 дивизии 20-й армии России.

Ближайшая задача оккупантов – выйти к населенным пунктам Чернещина – Первомайское, с последующим захватом населенного пункта Боровая,

– написали в Третьей штурмовой.

С мая бойцы бригады уничтожили уже около 1068 россиян, еще почти 2292 – "трехсотые". Однако эти потери враг компенсирует пополнением живой силы в количестве 250 – 400 солдат в неделю.

Однако, несмотря на преобладающее количество войск противника и отсутствие резервов, Третья штурмовая бригада продолжает уже более месяца удерживать определенные рубежи.