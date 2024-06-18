Россияне наступают танковыми полками, привлекают значительное количество артиллерии и дополнительные отряды из ЧВК и спецназовцев. Также оккупанты применяют FPV, КАБы и химическое оружие.
Читайте также Россияне могли захватить Новоалександровку: разведка Британии объяснила, почему это опасно
Россияне хотят выйти на границы Луганщины
По словам военных, полоса фронта Третьей штурмовой на Харьковщине, граничащей с Луганщиной является одним из самых интенсивных участков наступления врага.
Против подразделений Третьей штурмовой бригады воюют 3 и 144 дивизии 20-й армии России.
Ближайшая задача оккупантов – выйти к населенным пунктам Чернещина – Первомайское, с последующим захватом населенного пункта Боровая,
– написали в Третьей штурмовой.
С мая бойцы бригады уничтожили уже около 1068 россиян, еще почти 2292 – "трехсотые". Однако эти потери враг компенсирует пополнением живой силы в количестве 250 – 400 солдат в неделю.
Однако, несмотря на преобладающее количество войск противника и отсутствие резервов, Третья штурмовая бригада продолжает уже более месяца удерживать определенные рубежи.