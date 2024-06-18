Про це 24 Каналу сказав офіцер 59 ОМБр імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький. Він розповів про ситуацію із забезпеченням боєприпасами, зважаючи на чеську ініціативу.

Варте уваги Цей місяць буде, мабуть, найважчим, – військовий про ситуацію на передовій

Тактика росіян

Стратегічна ціль ворога – вийти на адміністративні кордони Донецької області. Вони намагаються це зробити, але Сили оборони мужньо протистоять противнику.

Де росіяни намагаються просуватися на Донеччині / Дивіться на карті

Тактика ворога не змінилась. Російські війська складають своєрідний кулак з бронетехніки та піхоти й намагаються вдарити. Якщо це не вдається, то окупанти б'ють в інше місце.

Якщо взяти весь російсько-українському фронту, то найгарячіше на Донеччині,

– зауважив офіцер 59 ОМБр імені Якова Гандзюка.

Загалом противник постійно здійснює так звані "сталінські штурми". За словами військовослужбовця ЗСУ, російське командування відправляє своїх бійців на "м'ясо", розуміючи, що перспективи вижити у них немає. Окупанти розуміють це, тому за можливості здаються в полон.

Наголосимо, що Україна дотримується норм міжнародного права щодо утримання військовополонених, на відміну від Росії, яка катує українських полонених.

Ситуація з боєприпасами у ЗСУ

Кілька днів тому уряд Чехії заявив про те, що боєприпаси за чеською ініціативою вже доставлені на український фронт. Офіцер 59 ОМБр імені Якова Гандзюка відповів, чи відчувають українські військові нестачу боєприпасів.

Є чим відбиватися. До того ж боєприпаси ще прибувають,

– мовив Цехоцький.

За його словами, ворог застосовує абсолютно всі засоби враження, які має в наявності. Зокрема, КАБи, ФАБи, різноманітну артилерійську зброю. Також за останні два місяці у 2 – 2,5 раза збільшилася інтенсивність скидів з дронів-камікадзе.

Крім того, зараз окупанти у великому масштабі використовують РЕБи різноманітного калібру. Майже кожна штурмова група ворога, яка складається з 5 – 6 людей, має при собі засіб РЕБ, але українські військові знаходять нові способи як приглушити засоби радіоелектронної боротьби.