Об этом 24 Каналу сказал офицер 59 ОМБр имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий. Он рассказал о ситуации с обеспечением боеприпасами учитывая чешскую инициативу.

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Тактика россиян

Стратегическая цель врага – выйти на административные границы Донецкой области. Они пытаются это сделать, но Силы обороны мужественно противостоят противнику.

Где россияне пытаются продвигаться в Донецкой области / Смотрите на карте

Тактика врага не изменилась. Российские войска составляют своеобразный кулак из бронетехники и пехоты и пытаются ударить. Если это не удается, то оккупанты бьют в другое место.

Если взять весь российско-украинский фронт, то горячее всего в Донецкой области,

– отметил офицер 59 ОМБр имени Якова Гандзюка.

В общем противник постоянно осуществляет так называемые "сталинские штурмы". По словам военнослужащего ВСУ, российское командование отправляет своих бойцов на "мясо", понимая, что перспективы выжить у них нет. Оккупанты понимают это, поэтому по возможности сдаются в плен.

Подчеркнем, что Украина придерживается норм международного права по содержанию военнопленных, в отличие от России, которая пытает украинских пленных.

Ситуация с боеприпасами в ВСУ

Несколько дней назад правительство Чехии заявило о том, что боеприпасы по чешской инициативе уже доставлены на украинский фронт. Офицер 59 ОМБр имени Якова Гандзюка ответил, испытывают ли украинские военные недостаток боеприпасов.

Есть чем отбиваться. К тому же боеприпасы еще прибывают,

– сказал Цехоцкий.

По его словам, враг применяет абсолютно все средства поражения, которые имеет в наличии. В частности, КАБы, ФАБы, разнообразное артиллерийское оружие. Также за последние два месяца в 2 – 2,5 раза увеличилась интенсивность сбросов с дронов-камикадзе.

Кроме того, сейчас оккупанты в большом масштабе используют РЭБы разнообразного калибра. Почти каждая штурмовая группа врага, которая состоит из 5 – 6 человек, имеет при себе средство РЭБ, но украинские военные находят новые способы как приглушить средства радиоэлектронной борьбы.