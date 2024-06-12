Возможно, враг будет пытаться двигаться по восточной части Запорожского фронта. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
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"Поэтому основное движение фронта будет продолжаться. Где-то от Угледара до Купянска. То есть это Восточный фронт. Возможно, они будут пытаться двигаться по восточной части Запорожского фронта, в районе Старомайорского, Урожайного", – предположил он.
Бои будут на Восточном фронте
Роман Свитан отметил, что захватчики делают попытки выйти на административные границы Донецкой области, двигаться с Юга на Покровск со стороны Старомайорского, Времевки, Новоселки. Наш механизм противодействия этому – достаточное количество сил и средств, выбор лучших оборонительных позиций.
По некоторым позициям нужно через контрнаступление вернуть ранее утраченные. Где-то, возможно, даже отойти. В зависимости от использования тех географических особенностей. Особенно на Донбассе там есть перепады, десятки метров. Поэтому удержаться на высотах,
– считает он.
Сейчас уже есть возможность остановить продвижение российских войск на Восточном фронте. ВСУ не хватает личного состава. Однако уже поступают силы и средства, увеличивается количество боеприпасов, техники.
"Исходя из стартовых данных, можно говорить о том, что ближайшие 3 месяца бои будут на Восточном фронте. Но прорывов у россиян точно не будет. Уже видно, что их механизм погас", – убежден военный эксперт.
Что происходит на фронте: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что в среду, 12 июня, произошло уже 40 боевых столкновений с российскими войсками по всей линии фронта.
- Российская армия в эти сутки осуществила 1 ракетный удар и 5 авиаударов с применением 8 КАБов. Также враг обстрелял 623 раза позиции украинских войск и ударил 68 дронами-камикадзе.
- Россияне пытаются давить на украинских защитников вдоль всех горячих точек Восточного направления. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что оккупанты сосредоточили наибольшее количество штурмовых подразделений именно на Покровском и Кураховском направлениях.
- Жесткие бои на этих участках фронта продолжаются уже несколько месяцев. В течение этого времени наши воины мужественно сдерживают движение российских захватчиков вперед.