Возможно, враг будет пытаться двигаться по восточной части Запорожского фронта. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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"Поэтому основное движение фронта будет продолжаться. Где-то от Угледара до Купянска. То есть это Восточный фронт. Возможно, они будут пытаться двигаться по восточной части Запорожского фронта, в районе Старомайорского, Урожайного", – предположил он.

Бои будут на Восточном фронте

Роман Свитан отметил, что захватчики делают попытки выйти на административные границы Донецкой области, двигаться с Юга на Покровск со стороны Старомайорского, Времевки, Новоселки. Наш механизм противодействия этому – достаточное количество сил и средств, выбор лучших оборонительных позиций.

По некоторым позициям нужно через контрнаступление вернуть ранее утраченные. Где-то, возможно, даже отойти. В зависимости от использования тех географических особенностей. Особенно на Донбассе там есть перепады, десятки метров. Поэтому удержаться на высотах,

– считает он.

Сейчас уже есть возможность остановить продвижение российских войск на Восточном фронте. ВСУ не хватает личного состава. Однако уже поступают силы и средства, увеличивается количество боеприпасов, техники.

"Исходя из стартовых данных, можно говорить о том, что ближайшие 3 месяца бои будут на Восточном фронте. Но прорывов у россиян точно не будет. Уже видно, что их механизм погас", – убежден военный эксперт.

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