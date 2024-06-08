Напряженная ситуация и на островах Днепра. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что сегодня путь для врага островами Днепра – перекрыт.

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Ситуация вокруг Роботино

Российские оккупанты не смогли захватить Роботино Запорожской области. Село находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Враг закрепился на юге, где раньше была расположена школа.

"Оттуда оккупанты периодически пытаются продвигаться вперед малыми группами, закрепляться и накапливать количество личного состава, чтобы двигаться дальше. Пока им это не удается, огневой контроль с нашей стороны четкий и эффективный", – сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Что происходит возле Роботино: смотрите на карте

ВСУ загнали оккупантов в "норы" в районе Крынков

В районе Крынков Херсонской области враг периодически продолжает штурмовые действия различной интенсивности. В частности, пытается использовать там авиационное вооружение. В то же время в беспилотной составляющей – преимущество точно за нами.

Дроны загнали врага в те "норки", где он сидит, но и те "норки" достают. Кроме того, на направлении Крынки враг не использует технику, потому что она сразу уничтожается. Также там очень эффективна наша контрбатарейная борьба – артиллерия с правого берега, которая очень четко работает,

– сообщил Братчук.

Что происходит возле Крынков: смотрите на карте

На островах Днепра жесткие бои

Россияне периодически проводят действия на островах Днепра. Там они используют любые плавсредства – маленькие катера и иногда даже скутеры.

"Не пугайтесь, действительно закрепляются на определенных островах, но делают это подводным способом. Конечно, эти десанты уничтожаются, поэтому ситуация является контролируемой, чрезвычайно напряженной, бои жесткие. Наши защитники проводят очень много мероприятий, которые не позволяют врагу двигаться вперед, потому что острова – это контроль за Днепром, это возможность продвижения ДРГ на тот же правый берег. Сегодня этот путь для врага перекрыт", – подытожил Братчук.

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