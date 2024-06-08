Кроме этого, украинские воины подбили новые танки, артиллерийские системы, установку ПВО и другую вражескую технику.

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Потери России в войне против Украины

В Генштабе сообщили, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне 517 290 своих солдат.

Между тем за минувшие сутки наши защитники ликвидировали 1 210 оккупантов.

Потери врага в технике

По подсчетам Генштаба, за минувшие сутки Россия потеряла на войне еще 9 танков, 9 ББМ, 36 артиллерийских системы, 1 ПВО, 59 БпЛА оперативно-тактического уровня, 7 крылатых ракет, 68 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 10 единиц спецтехники.

Зато с начала полномасштабной войны враг потерял такое количество:

танков – 7 843,

боевых бронированных машин – 15105,

артиллерийских систем – 13 533,

РСЗО – 1 095,

средств ПВО – 834,

самолетов – 357,

вертолетов – 326,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 10 945,

крылатых ракет – 2 277,

кораблей и катеров – 28,

подводных лодок – 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 18 484,

специальной техники – 2 248.



Потери врага по состоянию на 8 июня / Генштаб ВСУ