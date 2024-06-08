Крім цього, українські воїни підбили нові танки, артилерійські системи, установку ППО та іншу ворожу техніку.
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Втрати Росії у війні проти України
У Генштабі повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні 517 290 своїх солдатів.
Тим часом за минулу добу наші захисники ліквідували 1 210 окупантів.
Втрати ворога у техніці
За підрахунками Генштабу, за минулу добу Росія втратила на війні ще 9 танків, 9 ББМ, 36 артилерійських системи, 1 ППО, 59 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 7 крилатих ракет, 68 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 10 одиниць спецтехніки.
Натомість від початку повномасштабної війни ворог втратив таку кількість:
- танків – 7 843,
- бойових броньованих машин – 15105,
- артилерійських систем – 13 533,
- РСЗВ – 1 095,
- засобів ППО – 834,
- літаків – 357,
- гелікоптерів – 326,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10 945,
- крилатих ракет – 2 277,
- кораблів та катерів – 28,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18 484,
- спеціальної техніки – 2 248.
Втрати ворога станом на 8 червня / Генштаб ЗСУ