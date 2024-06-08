Крім цього, українські воїни підбили нові танки, артилерійські системи, установку ППО та іншу ворожу техніку.

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Втрати Росії у війні проти України

У Генштабі повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні 517 290 своїх солдатів.

Тим часом за минулу добу наші захисники ліквідували 1 210 окупантів.

Втрати ворога у техніці

За підрахунками Генштабу, за минулу добу Росія втратила на війні ще 9 танків, 9 ББМ, 36 артилерійських системи, 1 ППО, 59 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 7 крилатих ракет, 68 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 10 одиниць спецтехніки.

Натомість від початку повномасштабної війни ворог втратив таку кількість:

танків – 7 843,

бойових броньованих машин – 15105,

артилерійських систем – 13 533,

РСЗВ – 1 095,

засобів ППО – 834,

літаків – 357,

гелікоптерів – 326,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10 945,

крилатих ракет – 2 277,

кораблів та катерів – 28,

підводних човнів – 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18 484,

спеціальної техніки – 2 248.



Втрати ворога станом на 8 червня / Генштаб ЗСУ