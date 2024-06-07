Раніше повідомлялося, що у Луганську нібито прилетіло у нафтобазу. Однак згодом стало відомо, що постраждала не лише вона. Загалом місцеві жителі називають від 7 до 20 вибухів, а відео з наслідками прильотів публікують з різних районів.

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Прилетіло по транспортній компанії "ТрансПеле", з якої ворог зробив військову базу

"Новини Донбасу" пише, що прилетіло по території, де до захоплення міста у 2014 році була транспортна компанія "ТрансПеле".

Натомість InformNapalm зазначає, що від 2014 року Росія використовує територію майданчика "ТрансПеле" для паркування військової техніки.

Ворог організував базу на території "ТрансПеле": фото

Також у мережі показали фото наслідків влучання по території:



У Луганську поцілили в окупаційну військову базу / Фото з тг-каналів

Не лише військова база: куди ще могло прилетіти у Луганську

Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор зазначив, що відео локалізовані у районі Гострої Могили, біля казарм колишнього Луганського вищого військового училища штурманів, де вже з комфортом обжилися російські загарбники.

У тому ж місці розміщені летовище та авіаремонтний завод, там же проходить траса до російського кордону.

По цій трасі днями і ночами російська армія перевозить вантажі, зброю та особовий склад, який дислокується у тих же ж казармах льотного училища. А також у районі колишнього обласного військомату,

– написав Лисогор.

Він також не відкинув влучання у нафтобазу, зазначивши, що це вже вчетверте за останні два місяці.