Нелегкая ситуация на фронте – это до сих пор последствия задержки американской помощи. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, нужно еще около месяца, чтобы полностью наладить логистику.
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Где будет развиваться наступление врага
Российские оккупанты, по данным аналитиков Deep State, захватили Ивановку на Купянском направлении. Эту информацию частично подтверждают и в Институте изучения войны. В то же время несколько ранее и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, и сами военные заявляли о стабилизации ситуации на Купянском направлении.
У россиян на летнюю военную кампанию этого года задача – выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Хотя этого пытаются достичь уже вот уже 10 лет. Поэтому от Угледара до Купянска постоянно будет под давлением российских войск, летом линия фронта там будет гореть,
– отметил Роман Свитан.
Враг оккупировал Ивановку: смотрите на карте
К слову, именно на восточном фронте размещено более трети российской армии. Напомним, что на территории Украины находится около 550 тысяч оккупантов.
Именно там (от Угледара до Купянска – 24 Канал) будет основное давление россиян. К тому же большинство боестолкновений проходит именно на этом направлении. Где-то нам приходится отступать, потому что до сих пор не налажена логистика той помощи, которую нам в свое время на полгода задержали США,
– пояснил полковник запаса.
Для того чтобы полностью наладить логистические процессы нужно около двух месяцев. Помощь от партнеров начала приходить в начале мая, то только к концу июня логистика заработает полностью.
"К тому времени нам придется где-то отходить на более удобные позиции с точки зрения обороны. Так и произошло с Ивановкой", – добавил Свитан.
Подробнее о ситуации на фронте
- Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что россияне продолжают развивать наступление в Донецкой области. В частности, в направлении Покровска. Там оккупанты хотят прорваться к жизненно важной трассе на Константиновку.
- Кроме того, в Силах обороны рассказали, что российские военные уже подходят к кварталам в Часовом Яру. В то же время город продолжают контролировать ВСУ, а враг находится под постоянным огневым контролем.
- Заметим, что по состоянию на 8 июня потери российской армии в живой силе достигли более 517 тысяч военных. Из них 1210 оккупантов удалось ликвидировать в течение 7 июня. Кроме того, украинские военные уничтожили 36 артиллерийских установок, 9 танков и 1 средство ПВО оккупантов.