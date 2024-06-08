Нелегкая ситуация на фронте – это до сих пор последствия задержки американской помощи. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, нужно еще около месяца, чтобы полностью наладить логистику.

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Где будет развиваться наступление врага

Российские оккупанты, по данным аналитиков Deep State, захватили Ивановку на Купянском направлении. Эту информацию частично подтверждают и в Институте изучения войны. В то же время несколько ранее и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, и сами военные заявляли о стабилизации ситуации на Купянском направлении.

У россиян на летнюю военную кампанию этого года задача – выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Хотя этого пытаются достичь уже вот уже 10 лет. Поэтому от Угледара до Купянска постоянно будет под давлением российских войск, летом линия фронта там будет гореть,

– отметил Роман Свитан.

Враг оккупировал Ивановку: смотрите на карте

К слову, именно на восточном фронте размещено более трети российской армии. Напомним, что на территории Украины находится около 550 тысяч оккупантов.

Именно там (от Угледара до Купянска – 24 Канал) будет основное давление россиян. К тому же большинство боестолкновений проходит именно на этом направлении. Где-то нам приходится отступать, потому что до сих пор не налажена логистика той помощи, которую нам в свое время на полгода задержали США,

– пояснил полковник запаса.

Для того чтобы полностью наладить логистические процессы нужно около двух месяцев. Помощь от партнеров начала приходить в начале мая, то только к концу июня логистика заработает полностью.

"К тому времени нам придется где-то отходить на более удобные позиции с точки зрения обороны. Так и произошло с Ивановкой", – добавил Свитан.

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