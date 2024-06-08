Нелегка ситуація на фронті – це й досі наслідки затримки американської допомоги. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, потрібно ще близько місяця, аби повністю налагодити логістику.

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Де розвиватиметься наступ ворога

Російські окупанти, за даними аналітиків Deep State, захопили Іванівку на Куп'янському напрямку. Цю інформацію частково підтверджують й в Інституті вивчення війни. Водночас дещо раніше і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, і самі військові заявляли про стабілізацію ситуацію на Куп'янському напрямку.

У росіян на літню військову кампанію цього року завдання – вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Хоч цього намагаються досягнути вже от 10 років. Тому від Вугледара до Куп'янська постійно буде під тиском російських військ, влітку лінія фронту там палатиме,

– зазначив Роман Світан.

Ворог окупував Іванівку: дивіться на карті

До слова, саме на східному фронті розміщена більш як третина російської армії. Нагадаємо, що на території України перебуває близько 550 тисяч окупантів.

Саме там (від Вугледара до Куп'янська – 24 Канал) буде основний тиск росіян. До того ж більшість боєзіткнень проходить саме на цьому напрямку. Десь нам доводиться відступати, тому що досі не налагоджена логістика тієї допомоги, яку нам свого часу на пів року затримали США,

– пояснив полковник запасу.

Для того, аби повністю налагодити логістичні процеси потрібно близько двох місяців. Допомога від партнерів почала приходити на початку травня, то лише до кінця червня логістика запрацює вповні.

"До того часу нам доведеться десь відходити на зручніші позиції з точки зору оборони. Так і сталося з Іванівкою", – додав Світан.

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