В среду, 12 июня, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что оккупанты сосредоточили наибольшее количество штурмовых подразделений именно на Покровском и Кураховском направлениях. Однако защитники не отступают.

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Сводка с фронта от Сырского

По словам генерал-полковника, противник продолжает ведение активных наступательных действий разной интенсивности фактически по всему фронту, сосредотачивая основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях.

На Покровском и Кураховском направлениях враг сосредоточил наибольшее количество своих штурмовых подразделений из состава восьми ударных бригад,

– отмечает Сырский.

Главнокомандующий добавляет, что жесткие бои на этих участках фронта продолжаются уже несколько месяцев. В течение этого времени наши воины мужественно сдерживают движение российских захватчиков вперед.

Кроме того, не останавливаются ожесточенные бои в таких районах Донецкой области:

Часов Яр;

Клещеевка;

Калиновка.

Противник пытается захватить эти населенные пункты для расширения географии своего продвижения в направлении Краматорска и Славянска,

– указывает генерал-полковник.

Белогоровка на Луганщине стала символом стойкости украинских военных. Несмотря на многочисленные атаки, враг не может прорвать оборону и отступает, оставляя своих погибших.

На Харьковском направлении противник безуспешно пытается создать "пояс безопасности", в частности у Волчанска. На Запорожском направлении – тоже не имеет успеха в наступлении на Старомайорское и Работино. А в районе Крынки бои продолжаются без существенных изменений.

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