У середу, 12 червня, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що окупанти зосередили найбільшу кількість штурмових підрозділів саме на Покровському та Курахівському напрямках. Однак оборонці не відступають.

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Зведення з фронту від Сирського

За словами генерал-полковника, противник продовжує ведення активних наступальних дій різної інтенсивності фактично по всьому фронту, основні зусилля зосереджуючи на Покровському та Курахівському напрямках.

На Покровському та Курахівському напрямках ворог зосередив найбільшу кількість своїх штурмових підрозділів зі складу восьми ударних бригад,

– зазначає Сирський.

Головнокомандувач додає, що жорсткі бої на цих ділянках фронту тривають вже декілька місяців. Упродовж цього часу наші воїни мужньо стримують рух російських загарбників вперед.

Крім того, не спиняються запеклі бої в таких районах на Донеччині:

Часів Яр;

Кліщіївка;

Калинівка.

Противник намагається захопити ці населені пункти для розширення географії свого просування в напрямку Краматорська та Слов'янська,

– вказує генерал-полковник.

Білогорівка на Луганщині стала символом стійкості українських військових. Попри численні атаки, ворог не може прорвати оборону і відступає, залишаючи своїх загиблих.

На Харківському напрямку противник безуспішно намагається створити "пояс безпеки", зокрема біля Вовчанська. На Запорізькому напрямку – теж не має успіху в наступі на Старомайорське та Роботине. А в районі Кринків бої тривають без суттєвих змін.

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