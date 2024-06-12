З початку повномасштабного вторгнення Збройні Сили ліквідували вже 521 830 російських військових. Окрім особового складу, окупанти у неймовірних масштабах втрачають і свою техніку.
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Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, російська армія вже втратила:
- особового складу – близько 521 830 (+9800),
- танків – 7 911 (+9),
- бойових броньованих машин – 15 187 (+11),
- артилерійських систем – 13 736 (+46),
- РСЗВ – 1 099 (+0),
- засобів ППО – 844 (+2),
- літаків – 359 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 042 (+19),
- крилатих ракет – 2 280 (+2),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18 736 (+60),
- спеціальної техніки – 2 290 (+2).
Втрати Росії у війні на 11 червня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Інші втрати ворога
- У вівторок, 11 червня, у Росії під час навчально-тренувального польоту розбився винищувач Су-34. Сталося це в горах Північної Осетії. В міноборони Росії підтвердили втрату, зазначивши, що причиною стала технічна несправність. Екіпаж борта загинув.
- У Росії 8 червня на аеродромі "Ахтубінськ" в Астраханській області дрони ГУР вразили Су-57. Є інформація, що тоді могли постраждати одразу два літаки. Кажуть, що Су-57 – це "найсучасніший" російський літак, а самі росіяни називають його винищувачем "п'ятого покоління", що викликає сумніви.