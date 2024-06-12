С начала полномасштабного вторжения Вооруженные Силы ликвидировали уже 521 830 российских военных. Кроме личного состава, оккупанты в невероятных масштабах теряют и свою технику.

Смотрите также Охотник, уничтожен огнем: что известно об "Адмирале Левченко", который сгорел в Баренцевом море

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, российская армия уже потеряла:

  • личного состава – около 521 830 (+9800),
  • танков – 7 911 (+9),
  • боевых бронированных машин – 15 187 (+11),
  • артиллерийских систем – 13 736 (+46),
  • РСЗВ – 1 099 (+0),
  • средств ПВО – 844 (+2),
  • самолетов – 359 (+0),
  • вертолетов – 326 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 11 042 (+19),
  • крылатых ракет – 2 280 (+2),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 18 736 (+60),
  • специальной техники – 2 290 (+2).

Потери России в войне на 11 июня 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Другие потери врага

  • Во вторник, 11 июня, в России во время учебно-тренировочного полёта разбился истребитель Су-34. Произошло это в горах Северной Осетии. В минобороны России подтвердили потерю, отметив, что причиной стала техническая неисправность. Экипаж борта погиб.
  • В России 8 июня на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области дроны ГУР поразили Су-57. Есть информация, что тогда могли пострадать сразу два самолета. Говорят, что Су-57 – это "самый современный" российский самолет, а сами россияне называют его истребителем "пятого поколения", что вызывает сомнения.