С начала полномасштабного вторжения Вооруженные Силы ликвидировали уже 521 830 российских военных. Кроме личного состава, оккупанты в невероятных масштабах теряют и свою технику.
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Потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, российская армия уже потеряла:
- личного состава – около 521 830 (+9800),
- танков – 7 911 (+9),
- боевых бронированных машин – 15 187 (+11),
- артиллерийских систем – 13 736 (+46),
- РСЗВ – 1 099 (+0),
- средств ПВО – 844 (+2),
- самолетов – 359 (+0),
- вертолетов – 326 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 11 042 (+19),
- крылатых ракет – 2 280 (+2),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 18 736 (+60),
- специальной техники – 2 290 (+2).
Потери России в войне на 11 июня 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Другие потери врага
- Во вторник, 11 июня, в России во время учебно-тренировочного полёта разбился истребитель Су-34. Произошло это в горах Северной Осетии. В минобороны России подтвердили потерю, отметив, что причиной стала техническая неисправность. Экипаж борта погиб.
- В России 8 июня на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области дроны ГУР поразили Су-57. Есть информация, что тогда могли пострадать сразу два самолета. Говорят, что Су-57 – это "самый современный" российский самолет, а сами россияне называют его истребителем "пятого поколения", что вызывает сомнения.