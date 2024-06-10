Авиаэксперт, заместитель директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский сказал 24 Каналу, что Су-57 – это "самый современный" российский самолет. Россияне считают его истребителем "пятого поколения", однако относительно этого утверждения есть сомнения.

Смотрите также В 589 километрах от линии боевого соприкосновения: показываем на карте, где поразили российский Су-57

Россия не способна защищать свою авиацию

Характеристики Су-57 не соответствуют параметрам самолетов "пятого поколения". В то же время он может нести и запускать Х-69 – ракеты увеличенной дальности. В последнее время враг активно их использовал по территории Украины во время массированных обстрелов.

Россия планировала активно вводить в эксплуатацию Су-57. С 2010 года россияне пытаются также его активно продавать зарубежным партнерам. Однако во время показательных полетов перед индийской делегацией на одном из самолетов после посадки сам загорелся двигатель. Затем возгорание распространилось на весь самолет. Однако россияне после того восстановили истребитель,

– объяснил авиаэксперт.

Поэтому такие удары по стратегически важным объектам России, по его мнению, существенно влияют на ее имидж, а также демонстрируют то, что она не способна защищать эти объекты.

"Есть информация, что на этом аэродроме дополнительно было поражено еще систему противовоздушной обороны вроде ЗРК С-300 и ЗРПК "Панцирь". В целом получается, что российские аэродромы, где находятся их важные самолеты, не защищены. Также системы раннего предупреждения – загоризонтные РЛС – не имеют соответствующей защиты", – отметил Анатолий Храпчинский.

Су-57 Это многоцелевой истребитель, лучший, который Россия имеет на вооружении. По ее классификации, Это многоцелевой истребитель, лучший, который Россия имеет на вооружении. По ее классификации, Су-57 , якобы, является самолетом "пятого поколения". Однако военные эксперты считают, что он – самолет переходного типа, ведь его характеристики соответствуют скорее параметрам "четвертого+ поколения". Согласно концепции самолета "пятого поколения", его двигатель должен быть защищен от соответствующего радиоэлектронного оборудования и от теплового излучения. Однако Су-57 оборудованы двигателями так называемого первого этапа. Аналогичные установлены на самолетах Су-35 и Су-34.

Что известно о поражении Су-57