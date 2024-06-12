Можливо, ворог намагатиметься рухатись по східній частині Запорізького фронту. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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"Тому основний рух фронту буде продовжуватись. Десь від Вугледару до Куп'янська. Тобто це Східний фронт. Можливо, вони будуть намагатись рухатись по східній частині Запорізького фронту, у районі Старомайорського, Урожайного", – припустив він.

Бої будуть на Східному фронті

Роман Світан зазначив, що загарбники роблять спроби вийти на адміністративні кордони Донецької області, рухатись з Півдня на Покровськ з боку Старомайорського, Времівки, Новосілки. Наш механізм протидії цьому – достатня кількість сил та засобів, вибір кращих оборонних позицій.

По деяких позиціях потрібно через контрнаступ повернути раніше втрачені. Десь, можливо, навіть відійти. Залежно від використання тих географічних особливостей. Особливо на Донбасі там є перепади, десятки метрів. Тому втриматись на висотах,

– вважає він.

Зараз вже є можливість зупинити просування російських військ на Східному фронті. ЗСУ не вистачає особового складу. Однак вже надходять сили та засоби, збільшується кількість боєприпасів, техніки.

"Виходячи зі стартових даних, можна говорити про те, що найближчі 3 місяці бої будуть на Східному фронті. Але проривів у росіян точно не буде. Вже видно, що їхній механізм погаснув", – переконаний військовий експерт.

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