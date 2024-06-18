В эфире 24 Канала военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов рассказал, какие проблемы появляются у противника, и какая сейчас ситуация на фронте.

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"У врага личный состав, техника и оружие тоже кончились, а Запад понемногу раскачивается. Я считаю, что этот месяц будет, пожалуй, самым тяжелым, а потом у нас будет пополнение и по оружию, и по самолетам", – сказал Сазонов.

У врага проблемы

До сих пор есть легенды о том, что у россиян якобы бесконечное количество боеприпасов и личного состава, но это не так. В течение последнего месяца оккупанты перебросили в Донецкую область с Тихоокеанского флота 2 тысячи личного состава с техникой. На Волчанск противник бросает африканский корпус.

Врагу не хватает личного состава,

– отметил военнослужащий ВСУ.

Россияне уже даже начали отправлять на фронт женщин-заключенных. Однако даже если противнику удается ежемесячно набирать 20 тысяч солдат, то Силы обороны минусуют за это время даже больше. В течение мая ВСУ ликвидировали почти 40 тысяч оккупантов.

Сейчас на фронте зафиксированы случаи использования россиянами бомбометов 1961 года производства и 76-миллиметровых корабельных пушек.

Несмотря на сложности, ВСУ имеют успех

В течение недели в районе Часового Яра идут очень мощные штурмы. Однако украинские военные дают отпор врагу и держат позиции.

В конце марта 41 бригада перешла из Купянска в Часов Яр. Тогда нам говорили: "Ребята, сделайте селфи в Часовом Яру, потому что через неделю он будет потерян". Затем Главком Александр Сырский говорил, что Владимир Путин дал приказ своей армии до 9 мая взять город. Уже середина июня, а Часов Яр так и остается нашим,

– отметил Сазонов.

Слева от Часового Яра бойцы "Азов" и других бригад освободили участок в Серебрянском лесу. Там очень долго продолжались бои. Сейчас враг пытается что-то отбить.

Кроме того, неподалеку едва ли не самое тяжелое направление – Покровский. Отметим, что на этот участок фронта приходится половина из всех штурмовых действий, а концентрация сил довольно большая.