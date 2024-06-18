В етері 24 Каналу військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов розповів, які проблеми з'являються у противника, та якою нині є ситуація на фронті.

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"У ворога особовий склад, техніка й зброя теж скінченні, а Захід потроху розгойдується. Я вважаю, що цей місяць буде, мабуть, найважчим, а потім у нас буде поповнення і по зброї, і по літаках", – мовив Сазонов.

У ворога проблеми

Досі є легенди про те, що у росіян нібито нескінченна кількість боєприпасів й особового складу, але це не так. Протягом останнього місяця окупанти перекинули на Донеччину з Тихоокеанського флоту 2 тисячі особового складу з технікою. На Вовчанськ противник кидає африканський корпус.

Ворогу не вистачає особового складу,

– зауважив військовослужбовець ЗСУ.

Росіяни вже навіть почали відправляти на фронт жінок-ув'язнених. Однак навіть якщо противнику вдається щомісяця набирати 20 тисяч солдатів, то Сили оборони мінусують за цей час навіть більше. Протягом травня ЗСУ ліквідували майже 40 тисяч окупантів.

Зараз на фронті зафіксовані випадки використання росіянами бомбометів 1961 року виробництва та 76-міліметрових корабельних гармат.

Попри складнощі, ЗСУ мають успіх

Протягом тижня у районі Часового Яру йдуть дуже потужні штурми. Проте українські військові дають відсіч ворогу й тримають позиції.

Наприкінці березня 41 бригада перейшла з Куп'янська у Часів Яр. Тоді нам казали: "Хлопці, зробіть селфі у Часовому Ярі, бо за тиждень його буде втрачено". Потім Головком Олександр Сирський казав, що Владімір Путін дав наказ своєму війську до 9 травня взяти місто. Вже середина червня, а Часів Яр так і залишається нашим,

– зазначив Сазонов.

Ліворуч від Часового Яру бійці "Азов" та інших бригад звільнили ділянку в Серебрянському лісі. Там дуже довго тривали бої. Зараз ворог намагається щось відбити.

Крім того, неподалік чи не найважчий напрямок – Покровський. Зазначимо, що на цю ділянку фронту припадає половина з усіх штурмових дій, а концентрація сил доволі велика.