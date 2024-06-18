Про це 24 Каналу розповів офіцер 59 ОМБр імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький, додавши, що попри велику інтенсивність, українські військові не дають противнику розвинути успіх. Лінія оборони тримається.

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"Сюди ворог кидає все, що тільки можливо: техніку, озброєння, застосування КАБів. Він постійно маневрує, намагаючись знайти слабке місце в нашій обороні, зосередитись на ньому й так розвивати успіх", – додав військовий.

Що відбувається на Покровському напрямку

Попри значну інтенсивність, українські підрозділи втримують лінію фронту та відбивають атаки. Це можливо завдяки великим зусиллям, мужності та майстерності наших воїнів. Тому на цій ділянці окупанти зазнають великих втрат у живій силі й техніці.

На щастя, Україна зараз не відчуває настільки сильного "снарядного голоду", як це було після окупації Авдіївки. Наші захисники мають чим працювати та завдають ворогу ураження. У достатній кількості є безпілотники, але варто розуміти, що вони є розхідним матеріалом, тому потреба у них ніколи не зникне.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

"Наші FPV-дрони, наземні дрони та інші літальні апарати дозволяють літати в тилу ворога, бити більш прицільно, адже пілот бачить, куди направляє свій апарат. У цьому сенсі ми маємо чим відбиватися, а іноді й проводити штурмові дії", – зауважив офіцер.

Попри те, що ворог переважає у живій силі та кількості боєприпасів, українські військовослужбовці навчилися точно вражати цілі, використовуючи меншу кількість боєприпасів. Це справжня майстерність, про яку вже говорять у світі.

Важливо! Військові 59 ОМБр імені Якова Гандзюка, які працюють з ударними безпілотниками, мають певні потреби для того, щоб ефективно знищувати ворога на фронті. Тож громадська організація "Українські мурахи” проводить для них збір. Ви можете до нього долучитися!



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