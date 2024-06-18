Об этом 24 Каналу рассказал офицер 59 ОМБр имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, добавив, что несмотря на большую интенсивность, украинские военные не дают противнику развить успех. Линия обороны держится.

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"Сюда враг бросает все, что только возможно: технику, вооружение, применение КАБов. Он постоянно маневрирует, пытаясь найти слабое место в нашей обороне, сосредоточиться на нем и так развивать успех", – добавил военный.

Что происходит на Покровском направлении

Несмотря на значительную интенсивность, украинские подразделения удерживают линию фронта и отражают атаки. Это возможно благодаря большим усилиям, мужестве и мастерстве наших воинов. Поэтому на этом участке оккупанты несут большие потери в живой силе и технике.

К счастью, Украина сейчас не испытывает столь сильного "снарядного голода", как это было после оккупации Авдеевки. Наши защитники имеют чем работать и наносят врагу поражения. В достаточном количестве есть беспилотники, но стоит понимать, что они являются расходным материалом, поэтому потребность в них никогда не исчезнет.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

"Наши FPV-дроны, наземные дроны и другие летательные аппараты позволяют летать в тылу врага, бить более прицельно, ведь пилот видит, куда направляет свой аппарат. В этом смысле мы имеем чем отбиваться, а иногда и проводить штурмовые действия", – заметил офицер.

Несмотря на то, что враг преобладает в живой силе и количестве боеприпасов, украинские военнослужащие научились точно поражать цели, используя меньшее количество боеприпасов. Это настоящее мастерство, о котором уже говорят в мире.

Важно! Военные 59 ОМБр имени Якова Гандзюка, которые работают с ударными беспилотниками, имеют определенные потребности для того, чтобы эффективно уничтожать врага на фронте. Поэтому общественная организация "Украинские муравьи” проводит для них сбор. Вы можете к нему присоединиться!



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