В эфире 24 Канала командир экипажа БпЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш рассказал, удается ли нам адаптировать беспилотные летательные аппараты, чтобы они могли продолжать выполнять свои задачи даже после того, как их приглушит РЭБ российских оккупантов.

Стоит внимания Европейские страны НАТО создадут "стену беспилотников" для защиты от России, – The Telegraph

От чего зависит эффективность РЭБ

Вооруженным Силам Украины удается обходить радиоэлектронные системы борьбы врага. Подтверждением этого являются сотни видео работы Сил обороны, в частности бригады "Рубеж", по уничтожению техники благодаря сбросам благодаря FPV-коптерам и тому подобное.

Если, например, враг будет душить нас в одном направлении, мы будем находить другое направление. Это достаточно сложная работа, которая показывает, что эта война – это уже не является войной тупого "мяса", как пытается до сих пор продолжать делать Россия, а это прежде всего война инноваций и интеллектов,

– сказал Отченаш.

По его словам, все очень сильно зависит и от силы и мощности передачи диапазонов, а также их разновидности, на которых работает тот или иной беспилотный авиационный комплекс.

ВСУ разработали новый пакет программного обеспечения для БпЛА

Украинские спецназовцы разработали новый пакет программного обеспечения для беспилотников Eagle Eyes. Программа, используя алгоритмы искусственного интеллекта, сравнивает видеоизображения местности в реальном времени с бортовой картой, сшитой из фотографий и видео, собранных ранее самолетами-разведчиками".

Новое программное обеспечение позволяет беспилотникам продолжать выполнять свои задачи даже после того, как их заглушили.

Eagle Eyes достаточно дешевый способ противодействовать дронам-камикадзе, он широко используется,

– отметил командир подразделения "Белый орел", воюющего на юге Украины, Валерий Боровик.

Он добавил, что система с радиусом действия около 60 километров также направляет беспилотные летательные аппараты, которые наносят удары по энергетической инфраструктуре в России.