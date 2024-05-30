Именно так появился пакет программного обеспечения для беспилотников Eagle Eyes, разработанный украинскими спецназовцами.

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"Он позволяет беспилотникам ориентироваться только с помощью "машинного зрения". Используя алгоритмы искусственного интеллекта, программа сравнивает видеоизображения местности в реальном времени с бортовой картой, сшитой из фотографий и видео, собранных ранее самолетами-разведчиками", – говорится в статье.

Отмечается, что программа позволяет беспилотникам продолжать выполнять свои задачи даже после того, как их заглушили.

Преимущества и суть Eagle Eyes

Eagle Eyes обучен распознавать конкретные наземные цели, такие как танки, транспортеры, ракетные пусковые установки и боевые вертолеты. Дрон может выпускать бомбы или пикировать без команды оператора.

Издание цитирует неназванного украинского военного, который объяснил, что Eagle Eyes запрограммирована на приоритетное поражение станций глушения. Следующим приоритетом являются российские зенитно-ракетные батареи С-400.

"Eagle Eyes достаточно дешевый способ противодействовать дронам-камикадзе, он широко используется", – отметил командир подразделения "Белый орел", воюющего на юге Украины, Валерий Боровик.

По его словам, система с радиусом действия около 60 километров также направляет беспилотные летательные аппараты, которые наносят удары по энергетической инфраструктуре в России.

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