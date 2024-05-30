Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что, на удивление, во время атаки оккупанты не использовали ракеты "Кинжал", которые гарантированно прорывают воздушное пространство, если нет систем Patriot или SAMP/T. Также мало было ракет Х-101/555.

Смотрите также Ситуация сложная, – Плетенчук заявил об обострении на фронте

Ограниченные ресурсы россиян

Основным ударным элементом в ночь на 30 мая были дроны-камикадзе, но воздушные Силы Украины отработали и уничтожили почти 100% беспилотников.

Это был достаточно ограниченный комбинированный удар,

– отметил Александр Коваленко.

По его мнению, возможно, это связано с тем, что россиянам не хватает соответствующего количества боекомплекта, ведь им ничего не мешало выйти в море возле Новороссийска и запустить 8 или 16 "Калибров". По той же причине Х-47М2 "Кинжал" также, возможно, не были запущены.

Ракет Х-101/555 также небольшое количество по сравнению с тем, какое количество с учетом Ту-95МС могут запускать россияне. Поэтому у них есть соответствующие сложности с накоплением боекомплекта,

– подытожил он.

Россия атаковала Украину в ночь на 30 мая: куда били