Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що, на диво, під час атаки окупанти не використали ракети "Кинджал", які гарантовано проривають повітряний простір, якщо немає систем Patriot або SAMP/T. Також замало було ракет Х-101/555.

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Обмежені ресурси росіян

Основним ударним елементом у ніч на 30 травня були дрони-камікадзе, але повітряні Сили України відпрацювали і знищили майже 100% безпілотників.

Це був досить обмежений комбінований удар,

– зауважив Олександр Коваленко.

На його думку, можливо, це пов'язано з тим, що росіянам не вистачає відповідної кількості боєкомплекту, адже їм нічого не заважало вийти в море біля Новоросійська та запустити 8 або 16 "Калібрів". З тієї ж причини Х-47М2 "Кинджал" також, можливо, не були запущені.

Ракет Х-101/555 також невелика кількість порівняно з тим, яку кількість з урахуванням Ту-95МС можуть запускати росіяни. Тому в них є відповідні складнощі з накопиченням боєкомплекту,

– підсумував він.

Росія атакувала Україну в ніч на 30 травня: куди били