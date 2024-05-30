Саме так з'явився пакет програмного забезпечення для безпілотників Eagle Eyes, розроблений українськими спецпризначенцями.
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"Він дає змогу безпілотникам орієнтуватися тільки за допомогою "машинного зору". Використовуючи алгоритми штучного інтелекту, програма порівнює відеозображення місцевості в реальному часі з бортовою картою, зшитою з фотографій і відео, зібраних раніше літаками-розвідниками", – ідеться у статті.
Зазначають, що програма дозволяє безпілотникам продовжувати виконувати свої завдання навіть після того, як їх заглушили.
Переваги і суть Eagle Eyes
Eagle Eyes навчений розпізнавати конкретні наземні цілі, як от танки, транспортери, ракетні пускові установки і бойові вертольоти. Дрон може випускати бомби або пікірувати без команди оператора.
Видання цитує неназваного українського військового, який пояснив, що Eagle Eyes запрограмована на пріоритетне ураження станцій глушіння. Наступним пріоритетом є російські зенітно-ракетні батареї С-400.
"Eagle Eyes досить дешевий спосіб протидіяти дронам-камікадзе, він широко використовується", – зазначив командир підрозділу "Білий орел", що воює на півдні України, Валерій Боровик.
За його словами, система з радіусом дії близько 60 кілометрів також спрямовує безпілотні літальні апарати, які завдають ударів по енергетичній інфраструктурі в Росії.
Українські розробки завдають клопотів росіянам
- Однією із потужних розробок українських інженерів є морські дрони Magura V5, які вдало відпрацьовують по ворожих цілях.
- Також Україна представила гібрид ЗРК та авіаційної ракети: на зенітний ракетний комплекс "Оса-АКМ" встановили авіаційні ракети малої дальності Р-73 замість штатних ЗУР 9М33М3.