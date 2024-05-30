В етері 24 Каналу командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш розповів, чи вдається нам адаптовувати безпілотні літальні апарати, аби вони могли продовжувати виконувати свої завдання навіть після того, як їх приглушить РЕБ російських окупантів.

Варте уваги Європейські країни НАТО створять "стіну безпілотників" для захисту від Росії, – The Telegraph

Від чого залежить ефективність РЕБ

Збройним Силам України вдається обходити радіоелектронні системи боротьби ворога. Підтвердженням цього є сотні відео роботи Сил оборони, зокрема бригади "Рубіж", зі знищення техніки завдяки скидам завдяки FPV-коптерам тощо.

Якщо, наприклад, ворог буде душити нас в одному напрямку, ми будемо знаходити інший напрямок. Це достатньо складна робота, яка показує, що ця війна – це вже не є війною тупого "м'яса", як намагається досі продовжувати робити Росія, а це перш за все війна інновацій та інтелектів,

– мовив Отченаш.

За його словами, все дуже сильно залежить і від сили та потужності передавання діапазонів, а також їх різновидності, на яких працює той чи інший безпілотний авіаційний комплекс.

ЗСУ розробили новий пакет програмного забезпечення для БпЛА

Українські спецпризначенці розробили новий пакет програмного забезпечення для безпілотників Eagle Eyes. Програма, використовуючи алгоритми штучного інтелекту, порівнює відеозображення місцевості в реальному часі з бортовою картою, зшитою з фотографій і відео, зібраних раніше літаками-розвідниками.

Нове програмне забезпечення дозволяє безпілотникам продовжувати виконувати свої завдання навіть після того, як їх заглушили.

Eagle Eyes досить дешевий спосіб протидіяти дронам-камікадзе, він широко використовується,

– зазначив командир підрозділу "Білий орел", що воює на півдні України, Валерій Боровик.

Він додав, що система з радіусом дії близько 60 кілометрів також спрямовує безпілотні літальні апарати, які завдають ударів по енергетичній інфраструктурі в Росії.