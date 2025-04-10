На Киев летели 30 дронов: сколько сбила ПВО

В ночь на 10 апреля российские захватчики запустили на Киев "Шахеды". Всего было зафиксировано 30 беспилотников. По вражеским целям работали защитники неба.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГВА.

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Ночью во время российской атаки на подступах к Киеву и в воздушном пространстве столицы зафиксировали 30 вражеских БПЛА.

16 – уничтожены. По имеющейся информации, остальные – потеряны или покинули воздушное пространство,

– заявили в КГВА.

Также рассказали, что в результате атаки агрессора и падения обломков сбитых воздушных целей в Киеве зафиксировано:

пожар на территории складского помещения в Голосеевском районе. Возгорание уже ликвидировали.

В Дарницком районе произошло разрушение частного дома. Повреждены окна домов рядом и авто. Пожар ликвидирован.

По имеющейся информации, пострадали две женщины. Им оказали медицинскую помощь, без госпитализации,

– отметили в КГВА.

Воздушная тревога в Киеве из-за российских БПЛА вечером 9 апреля и в ночь на 10 апреля продолжалась в течение 2 часов 2 минут, – с 23:34 до 01:37. Кроме того, с 07:01 до 07:26 – в связи с угрозой применения баллистического вооружения.