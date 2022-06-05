Об этом заявили в Командовании Воздушных Сил ВСУ. Там добавили, что нашим бойцам удалось сбить 1 вражескую ракету.
Больше об этом Над Киевщиной ПВО сбила крылатую ракету
Благодаря слаженным действиям наших защитников ни одна ракета врага не долетела до цели.
Приблизительно в 06:00 военнослужащими подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" были обнаружены и обстреляны ракеты – уничтожена одна крылатая ракета,
– сообщили в пресс-службе командования Воздушных Сил ВСУ.
По предварительным данным, оккупанты осуществили пуски ракет с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря. Не пренебрегайте предупреждениями об опасности в воздухе.
Утренний обстрел Киева: главное
Утром 5 июня российские войска продолжили обстреливать украинские города. В результате вражеского "прилета" по Киеву один человек получил ранения. Ракеты попали по объектам инфраструктуры. В общем враг ударил по:
- Дарницкому,
- Днепровскому району столицы.
В настоящее время жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одного пострадавшего госпитализировали. Советник главы Офиса Президента и журналист Сергей Лещенко добавил, что оккупанты попали в объекты инфраструктуры Укрзализныци.
Угроза авиаударов по Киеву сохраняется
- 1 июня около 22:00 жители Киевской области сообщили о взрыве. Впоследствии стало известно, что сработали наши силы противовоздушной обороны. В результате взрыва пострадавших и разрушений нет. Впрочем, как сообщает полиция Киевской области, на время в нескольких населенных пунктах пропал свет.
- Российские оккупанты 22 мая выпустили ракету по Киевской области. К счастью, ее сбили украинские Силы противовоздушной обороны. По предварительным данным, никто не пострадал. Известно, что ракета не повредила здание.
- Вооруженные силы России утром 20 мая пытались нанести ракетный удар по Киеву. Циническому замыслу российских военных помешали подразделения противовоздушной обороны.
Зеленский сказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине на 4 июня: смотрите видео