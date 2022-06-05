Об этом заявили в Командовании Воздушных Сил ВСУ. Там добавили, что нашим бойцам удалось сбить 1 вражескую ракету.

Больше об этом Над Киевщиной ПВО сбила крылатую ракету

Благодаря слаженным действиям наших защитников ни одна ракета врага не долетела до цели.

Приблизительно в 06:00 военнослужащими подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" были обнаружены и обстреляны ракеты – уничтожена одна крылатая ракета,

– сообщили в пресс-службе командования Воздушных Сил ВСУ.

По предварительным данным, оккупанты осуществили пуски ракет с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря. Не пренебрегайте предупреждениями об опасности в воздухе.

Утренний обстрел Киева: главное

Утром 5 июня российские войска продолжили обстреливать украинские города. В результате вражеского "прилета" по Киеву один человек получил ранения. Ракеты попали по объектам инфраструктуры. В общем враг ударил по:

Дарницкому,

Днепровскому району столицы.

В настоящее время жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одного пострадавшего госпитализировали. Советник главы Офиса Президента и журналист Сергей Лещенко добавил, что оккупанты попали в объекты инфраструктуры Укрзализныци.

Обратите внимание! В Минобороны считают, что угроза Киеву со стороны России будет всегда, поэтому местные жители должны быть готовы к этому. В частности, замминистра Анна Маляр объяснила, что для России самый простой и быстрый способ установить контроль над всей Украиной – это захватить Киев.

Угроза авиаударов по Киеву сохраняется

1 июня около 22:00 жители Киевской области сообщили о взрыве. Впоследствии стало известно, что сработали наши силы противовоздушной обороны. В результате взрыва пострадавших и разрушений нет. Впрочем, как сообщает полиция Киевской области, на время в нескольких населенных пунктах пропал свет.

Российские оккупанты 22 мая выпустили ракету по Киевской области. К счастью, ее сбили украинские Силы противовоздушной обороны. По предварительным данным, никто не пострадал. Известно, что ракета не повредила здание.

Вооруженные силы России утром 20 мая пытались нанести ракетный удар по Киеву. Циническому замыслу российских военных помешали подразделения противовоздушной обороны.

Зеленский сказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине на 4 июня: смотрите видео