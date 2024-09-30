По "Шахедам" работала ПВО. Какие последствия российской атаки, рассказал начальник КГВА Сергей Попко в телеграм-канале.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Атака "Шахедами" на Киев 30 сентября

Чиновник отметил, что, как и во время предыдущих воздушных нападений, агрессор снова применил ударные БПЛА, предварительно типа "Shahed". На Киев вражеские дроны заходили ночью, волнами и с разных направлений. Воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов.

Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, которые угрожали Киеву, были обезврежены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные силы). Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших,

– заявил Сергей Попко.

Также начальник КГВА попросил киевлян и гостей города быть сознательными и дисциплинированными. Всегда выполняйте правила поведения при объявлении воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие и берегите себя.