В ночь на 30 сентября Россия запустила ударные дроны по территории нашего государства. Взрывы прогремели в столице.
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В городе было громко
Об этом сообщили в КГВА. Перед этим Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотных аппаратов в направлении Киева.
Пока никаких деталей относительно взрывов неизвестно. В Киевской областной администрации отметили, что работают силы противовоздушной обороны.
Там отметили, что угроза сохраняется до отбоя воздушной тревоги. киевлян призвали находиться в убежищах.
Помните, во время воздушных тревог нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.