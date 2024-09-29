Оккупанты жестоко обстреляли УАБами Запорожье утром 29 сентября. Владимир Зеленский заявил, что за последнюю неделю враг применил почти 900 авиационных бомб, более 300 "Шахедов" и более 40 ракет для ударов по Украине.

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Где сейчас летят "Шахеды" и в каких регионах тревога

23:15, 29 сентября

  • БпЛА с Полтавщины, курсом на Киевщину.
  • БпЛА в Одесской области изменил курс на север.
23:08, 29 сентября

Где сейчас летят "Шахеды"

  • БпЛА в южной и центральной частях Сумщины, курс западный и южный.
  • БпЛА в северной части Полтавщины, курс юго-западный.
  • БпЛА в южной части Черниговщины, курс западный.
  • БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.
  • БпЛА на Николаевщине, курсом на север и запад.
  • БпЛА в северной части Одесской области, курс западный.
23:00, 29 сентября

В воздушном пространстве Украины до 18 дронов-камикадзе, – мониторы.

22:50, 29 сентября

Где сейчас тревога

22:38, 29 сентября

ВС предупредили о "Шахеде" на Николаев.

22:28, 29 сентября

  • БпЛА на Полтавщине, курсом на Миргород.
  • Несколько БпЛА в южной части Николаевщины, курс северо-западный.
22:17, 29 сентября

  • БпЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс северо-западный.
  • Несколько БпЛА в центральной и южной части Сумской области, курс южный.
  • БпЛА в северной части Полтавской области, курс южный.
22:00, 29 сентября

  • БпЛА с Сумщины, курсом на Полтавщину.
  • БпЛА южнее Николаева, курс северо-западный.
21:45, 29 сентября

  • БпЛА на Херсонщине, курсом на Николаевщину.
  • БпЛА на Сумщине, в направлении Сум.
21:24, 29 сентября

Сумская область – угроза применения ударных БпЛА.