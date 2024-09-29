Окупанти жорстоко обстріляли КАБами Запоріжжя зранку 29 вересня. Володимир Зеленський заявив, що за останній тиждень ворог застосував майже 900 авіаційних бомб, понад 300 "Шахедів" і понад 40 ракет для ударів по Україні.
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Де зараз летять "Шахеди" і в яких регіонах тривога
23:08, 29 вересня
Де зараз летять "Шахеди"
- БпЛА в південній та центральній частинах Сумщини, курс західний та південний.
- БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південно-західний.
- БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
- БпЛА на Миколаївщині, курсом на північ та захід.
- БпЛА в північній частині Одещини, курс західний.
23:00, 29 вересня
У повітряному просторі України до 18 дронів-камікадзе, – монітори.
22:50, 29 вересня
Де зараз тривога
22:38, 29 вересня
ПС попередили про "Шахед" на Миколаїв.
22:28, 29 вересня
- БпЛА на Полтавщині, курсом на Миргород.
- Декілька БпЛА в південній частині Миколаївщини, курс північно-західний.
22:17, 29 вересня
- БпЛА на межі Миколаївської та Одеської областей, курс північно-західний.
- Декілька БпЛА в центральній та південній частині Сумської області, курс південний.
- БпЛА в північній частині Полтавської області, курс південний.
22:00, 29 вересня
- БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину.
- БпЛА південніше Миколаєва, курс північно-західний.
21:45, 29 вересня
- БпЛА на Херсонщині, курсом на Миколаївщину.
- БпЛА на Сумщині, в напрямку Сум.
21:24, 29 вересня
Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА.