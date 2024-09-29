Окупанти жорстоко обстріляли КАБами Запоріжжя зранку 29 вересня. Володимир Зеленський заявив, що за останній тиждень ворог застосував майже 900 авіаційних бомб, понад 300 "Шахедів" і понад 40 ракет для ударів по Україні.

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Де зараз летять "Шахеди" і в яких регіонах тривога

23:08, 29 вересня

Де зараз летять "Шахеди"

  • БпЛА в південній та центральній частинах Сумщини, курс західний та південний.
  • БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
  • БпЛА на Миколаївщині, курсом на північ та захід.
  • БпЛА в північній частині Одещини, курс західний.
23:00, 29 вересня

У повітряному просторі України до 18 дронів-камікадзе, – монітори.

22:50, 29 вересня

Де зараз тривога

22:38, 29 вересня

ПС попередили про "Шахед" на Миколаїв.

22:28, 29 вересня

  • БпЛА на Полтавщині, курсом на Миргород.
  • Декілька БпЛА в південній частині Миколаївщини, курс північно-західний.
22:17, 29 вересня

  • БпЛА на межі Миколаївської та Одеської областей, курс північно-західний.
  • Декілька БпЛА в центральній та південній частині Сумської області, курс південний.
  • БпЛА в північній частині Полтавської області, курс південний.
22:00, 29 вересня

  • БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину.
  • БпЛА південніше Миколаєва, курс північно-західний.
21:45, 29 вересня

  • БпЛА на Херсонщині, курсом на Миколаївщину.
  • БпЛА на Сумщині, в напрямку Сум.
21:24, 29 вересня

Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА.