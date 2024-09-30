Вночі проти 30 вересня Росія запустила ударні дрони по території нашої держави. Вибухи прогриміли у столиці.

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У місті було гучно

Про це повідомили у КМВА. Перед цим Повітряні сили сповіщали про рух ударних безпілотних апаратів у напрямку до Києва.

Наразі жодних деталей щодо вибухів невідомо. У Київській обласній адміністрації зазначили, що працюють сили протиповітряної оборони.

Там наголосили, що загроза зберігається до відбою повітряної тривоги. кияк закликати перебувати у сховищах.

Пам'ятайте, під час повітряних тривог потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.