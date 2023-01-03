По информации полиции, инцидент начался 24 декабря около 23:20 вечера, это было начало комендантского часа.

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Возмутительное поведение мужчины

Правоохранители остановили автомобиль Audi вблизи АЗС. Они отмечают, что водитель "был с явными признаками алкогольного опьянения".

Во время документирования водителя на место происшествия подъехал автомобиль Mitsubishi под управлением 65-летнего местного представителя власти, "начавшего безосновательно обвинять сотрудников полиции".

В полиции уверяют, что депутат и спровоцировал конфликтную ситуацию. На видео видно, как он агрессивно вел себя, оказывал неповиновение и сорвал нагрудную камеру.

Как депутат угрожал полиции: смотрите видео

Угрозы депутата

На видео слышно, как один из патрульных дважды говорит "чего вы плюетесь?"

Также депутат начал угрожать правоохранителям, это слышно в конце видео: "Ты испугаешься, урод. Ты, с*ка, будешь знать. Я сегодня буду знать, где ты живешь, фамилия, все".

Правоохранители отметили, что при попытке задержания депутат "сопротивлялся и скрылся с места происшествия", уточнили правоохранители.

Если будет доказана вина, ему грозит до двух лет исправительных работ либо арест на полгода, либо ограничение/лишение свободы на срок до трех лет.

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