За інформацією поліції, інцидент розпочався 24 грудня близько 23:20 вечора, це був початок комендантської години.

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Обурлива поведінка чоловіка

Правоохоронці зупинили автомобіль Audi поблизу АЗС. Вони зазначають, що водій "був із явними ознаками алкогольного сп'яніння".

Під час документування водія на місце події під'їхав автомобіль Mitsubishi під керуванням 65-річного місцевого представника влади, який "почав безпідставно звинувачувати працівників поліції".

У поліції запевняють, що депутат і спровокував конфліктну ситуацію. На відео видно, як він агресивно поводився, чинив непокору та зірвав нагрудну камеру.

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Погрози депутата

На відео чути, як один з патрульних двічі промовляє "чого ви плюєтеся?"

Також депутат почав погрожувати правоохоронцям, це чути наприкінці відео: "Ти злякаєшся, урод. Ти, с*ка, знатимеш. Я сьогодні знатиму, де ти живеш, фамілія, все".

Правоохоронці зазначили, що під час спроби затримання депутат "опирався і втік з місця події", уточнили правоохоронці.

Якщо буде доведено провину йому загрожує до двох років виправних робіт або арешт на пів року, або обмеження/позбавлення волі на строк до трьох років.

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