Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Николая Калашника и полицию Киевской области.

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Какие последствия удара по Киевской области 16 июня

Под ударом "Шахедов" снова были мирные населенные пункты и люди. Работала ПВО, есть сбитые цели.

В Обуховском районе травмирован один человек. 60-летний мужчина получил резаные раны руки и лица. Вся необходимая медицинская помощь оказана на месте. В госпитализации не нуждается. Повреждены четыре частных дома, хозяйственные постройки и автомобиль,

– сообщили в ОВА.

Фото последствий атаки на Киевщину 16 июня / ОВА и полиция

В полиции области добавили, что на местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, группы реагирования патрульной полиции Киевщины, а также спасатели ГСЧС.

В Киеве двое пострадавших, парень в тяжелом состоянии. Враг ударил по Днепровскому и Дарницкому районам столицы.