Тревога доходила до Киевской области. 24 Канал призывает жителей всех областей Украины направляться в укрытие гражданской защиты, если есть опасность.

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Воздушная тревога была в ряде областей Украины

13:20, 30 октября Отбой угрозы.

13:19, 30 октября В каких областях объявлена ​​воздушная тревога

13:02, 30 октября Воздушные силы проинформировали, что в Киевской области также есть угроза ракетной опасности.