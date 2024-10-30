Тривога доходила до Київської області. 24 Канал закликає жителів всіх областей України прямувати в укриття цивільного захисту, якщо є небезпека.
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Повітряна тривога була в низці областей України
13:20, 30 жовтня
Відбій загрози.
13:19, 30 жовтня
В яких областях оголошена повітряна тривога
13:02, 30 жовтня
Повітряні сили проінформували, що в Київській області також є загроза ракетної небезпеки.
13:01, 30 жовтня
Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку в Сумській та Чернігівській областях.