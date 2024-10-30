Тривога доходила до Київської області. 24 Канал закликає жителів всіх областей України прямувати в укриття цивільного захисту, якщо є небезпека.

Дивіться також Вночі ворог атакував 62 БпЛА: скільки збили

Повітряна тривога була в низці областей України

13:20, 30 жовтня Відбій загрози.

13:19, 30 жовтня В яких областях оголошена повітряна тривога

13:02, 30 жовтня Повітряні сили проінформували, що в Київській області також є загроза ракетної небезпеки.