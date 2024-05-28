19:19, 28 мая

После этого в ряде областей объявили воздушную тревогу. Так, сигнал об опасности прозвучал в:

Сумской,

Полтавской,

Донецкой,

Днепропетровской,

Запорожской,

Кировоградской,

Черкасской областях.

На Харьковщине сигнал об опасности прозвучал раньше – в 18:55.