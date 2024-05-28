Об этом предупредили в Воздушных силах. Призываем украинцев не пренебрегать безопасностью и оставаться в укрытиях до отбоя.
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Где сейчас воздушная тревога
Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К,
– написали Воздушные силы в 20:17.
Мониторы утверждают, что взлет состоялся из Астрахани.
Почти во всех областях прозвучал отбой воздушной тревоги. Угроза остается только для Запорожской и Донецкой областей из-за активности вражеской тактической авиации.
В Киевской области прозвучал отбой воздушной тревоги.
На Киевщине также объявили тревогу
Воздушные силы заявили, что ракетная опасность распространилась и на Киевскую область.
Карта тревог по состоянию на 19:30
В ряде областей объявили тревогу
После этого в ряде областей объявили воздушную тревогу. Так, сигнал об опасности прозвучал в:
- Сумской,
- Полтавской,
- Донецкой,
- Днепропетровской,
- Запорожской,
- Кировоградской,
- Черкасской областях.
На Харьковщине сигнал об опасности прозвучал раньше – в 18:55.
Воздушные силы предупредили о скоростной цели
Воздушные силы предупредили, что в направлении Кировоградской области летит скоростная цель через Полтавскую область.