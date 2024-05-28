19:19, 28 травня

Після цього в низці областей оголосили повітряну тривогу. Так, сигнал про небезпеку пролунав у:

Сумській,

Полтавській,

Донецькій,

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Кіровоградській,

Черкаській областях.

На Харківщині сигнал про небезпеку пролунав раніше – о 18:55.