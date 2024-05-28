Про це попередили в Повітряних силах. Закликаємо українців не нехтувати безпекою й залишатися в укриттях до відбою.
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Де зараз повітряна тривога
Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К,
– написали Повітряні сили о 20:17.
Монітори твердять, що зліт відбувся з Астрахані.
Майже в усіх областях пролунав відбій повітряної тривоги. Загроза лишається лише для Запорізької та Донецької областей через активність ворожої тактичної авіації.
В Київській області пролунав відбій повітряної тривоги.
На Київщині також оголосили тривогу
Повітряні сили заявили, що ракетна небезпека поширилася й на Київську область.
Мапа тривог станом на 19:30
У низці областей оголосили тривогу
Після цього в низці областей оголосили повітряну тривогу. Так, сигнал про небезпеку пролунав у:
- Сумській,
- Полтавській,
- Донецькій,
- Дніпропетровській,
- Запорізькій,
- Кіровоградській,
- Черкаській областях.
На Харківщині сигнал про небезпеку пролунав раніше – о 18:55.
Повітряні сили попередили про швидкісну ціль
Повітряні сили попередили, що в напрямку Кіровоградської області летить швидкісна ціль через Полтавщину.