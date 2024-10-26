Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

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Какие последствия атаки в Киевской области

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что из-за падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов области возник пожар в двухэтажном гараже, пристроенном к хостелу.

Сейчас огонь локализован. Информации о пострадавших не поступало. На месте работают спасатели,

– написал он.

Впоследствии городской голова Ирпеня Александр Маркушин подтвердил, что возгорание произошло в его городе.

"В результате падения обломков сбитого БПЛА произошло возгорание нежилого здания в Ирпени. По состоянию на 01:00 без жертв. Все службы на месте, тушат пожар, разбирают завалы", – рассказал мэр.