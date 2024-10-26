Наразі на місці події працюють рятувальники. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

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Які наслідки атаки у Київській області

Очільник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що через падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів області виникла пожежа у двоповерховому гаражі, прибудованому до хостела.

Наразі вогонь локалізовано. Інформації про постраждалих не надходило. На місці працюють рятувальники,

– написав він.

Згодом міський голова Ірпеня Олександр Маркушин підтвердив, що займання сталося у його місті.

"Внаслідок падіння уламків збитого БпЛА сталося загоряння нежитлової будівлі в Ірпені. Станом на 01:00 без жертв. Всі служби на місці, гасять пожежу, розбирають завали", – розповів мер.