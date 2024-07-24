В местной ОВА объяснили, из-за чего именно произошло повреждение газопровода.

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Несколько населенных пунктов на Киевщине остались без газа

По данным Киевской ОГА, оперативные службы уже работают на месте над устранением последствий аварии.

Отмечается, что аварийно отключены 4149 потребителей в селах Рожны, Скибин, Литки, Литочки, Соболевка и хуторе Парня.

Также без газоснабжения остались садовые товарищества "Ландыш", "Подснежник", "Трудовик", "Зачарованная Десна", "Любич", "Академические Сады", "Прилесье".

Газопровод был поврежден стройтехникой во время проведения несогласованных земляных работ на одном из частных участков,

– говорится в сообщении.

Глава КОВА Руслан Кравченко обратился в правоохранительные органы для расследования инцидента и привлечения причастных к ответственности.

Известно, что сейчас проводится перекрытие задвижек к населенным пунктам и подготовительные работы для ремонта газопровода.

Согласно оценкам специалистов, для ликвидации аварии и возобновления поставок газа понадобится минимум 2 суток.

Указывается, что ситуация находится на постоянном контроле КОВА.