В місцевій ОВА пояснили, через що саме сталося пошкодження газопроводу.

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Кілька населених пунктів на Київщині залишилися без газу

За даними Київської ОВА, оперативні служби вже працюють на місці над усуненням наслідків аварії.

Зазначається, що аварійно відключені 4149 споживачів у селах Рожни, Скибин, Літки, Літочки, Соболівка та хуторі Парня.

Також без газопостачання залишилися садові товариства "Ландиш", "Пролісок", "Трудовик", "Зачарована Десна", "Любич", "Академічні Сади", "Прилісся".

Газопровід було пошкоджено будтехнікою під час проведення неузгоджених земляних робіт на одній із приватних ділянок,

– ідеться в повідомленні.

Очільник КОВА Руслан Кравченко звернувся до правоохоронних органів для розслідування інциденту та притягнення причетних до відповідальності.

Відомо, що наразі проводиться перекриття засувок до населених пунктів та підготовчі роботи для ремонту газопроводу.

Відповідно до оцінок фахівців, для ліквідації аварії та поновлення постачання газу знадобиться мінімум 2 доби.

Вказується, що ситуація перебуває на постійному контролі КОВА.