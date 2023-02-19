И к сожалению, с декабря зафиксировали уже не один случай, когда люди проваливались под лед. В частности, в ГСЧС сообщили, что 19 февраля в селе Ивановка на Киевщине рыбаки провалились под лед на середине пруда.

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Из-под льда спасли не всех

Как позже рассказали спасатели, рыбаков было двое. Им на помощь поспешили еще двое неравнодушных очевидцев, однако и сами провалились под лед вслед за мужчинами.

Самым спасателям поступило сообщение о несчастном случае около 15:07. Когда они прибыли к пруду, выяснилось, что одного мужчину уже достали работники Национальной полиции.

Еще двух горе-рыбаков вытащить из воды удалось с помощью лодки и веревки. Однако информация о еще одном мужчине устанавливается, а поисковые действия по состоянию на вечер еще продолжаются.

В ГСЧС подчеркнули, что всех пострадавших передали медикам для оказания помощи.

Правилами обращения на кризисе нельзя пренебрегать

Это очередное событие подчеркивает важность знаний правил поведения на водоемах зимой, ведь безопасность должна быть приоритетом каждого, кто отправляется на лед рыбачить или кататься на коньках.

Чтобы не рисковать своей жизнью и здоровьем, прежде чем выходить на лед, обязательно необходимо убедиться в его прочности и толщине. Для этого можно использовать остроконечную палку или похожий предмет, но ни в коем случае не проверять толщину льда ударами собственных ног.

Также заметим, что крепкий лед обычно имеет синий или зеленый оттенок, а слабый — белый и желтый.

Обратите внимание! Для одного человека безопасным считается лед толщиной более 7 сантиметров, а для группы людей более 15. Если же в планах устроить массовое катание на коньках, то он должен быть толщиной не менее 25 сантиметров.

Если же группой двигаетесь по льду, то необходимо идти один за другим на расстоянии. Если лед недостаточно прочен – остановитесь и возвращайтесь назад тем же путем, причем первые шаги делайте, не отрывая ноги от поверхности.

Также при движении необходимо следить за поверхностью и обходить опасные места и участки с кустарниками и травой.

Когда же добрались до места рыбалки, ни в коем случае не пробивайте в одном месте много лунок и не собирайтесь большими группами на небольшой площади.

Также стоит перестраховаться на случай, если же лед под ногами разойдется. Для этого спасатели рекомендуют носить с собой крепкую веревку длиной до 15 метров, а рядом с лункой держать доску или большую ветку.

Соблюдение простых правил безопасности, таких как проверка толщины льда и наличие соответствующего оборудования, может помочь избежать несчастных случаев.